Hayranlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşen konserde Aslı Gökyokuş, güçlü ve modern bir sound ile müzikseverlerin beğenisine sunduğu yepyeni şarkılarının yanı sıra her biri hit olmuş eski şarkılarını da seslendirdi.





SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aralarında Şebnem Ferah, Harun Tekin, Gonca Vuslateri, Birol Namlıoğlu, Özge Borak, Tuna Kiremitçi gibi isimlerinde bulunduğu dostları da müzisyeni yalnız bırakmadı.

Sanatçıyı albümde "Mış Gibi" şarkısını birlikte seslendirdikleri Ferman Akgül ve Nev de sahnede unutulmaz bir düete imza attı. Yaklaşık 2 saate yakın bir süre sahnede kalan sanatçı konserini alkışlar eşliğinde noktaladı. Sanatçının yepyeni albümü Dünya'nın konser programı çok yakında duyurulacak.

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