Aslı Hünel: Bir daha nikah şahitleri olmam

"PİŞMAN DEĞİLİM"



Mert Aydın ise, "Ben hızlı düşündüğümüz için pişman değilim. Kısmet böyleymiş... Hiçbir sorunumuz yok. Merve ile biz arkadaşız zaten. Boşandıktan sonra iki kez bir araya geldik. Şimdilik gidişata bakacağız. Olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok" dedi.