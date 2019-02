Sanat camiasından edebiyata, insan hikayelerinden uzman konuklara birbirinden renkli isimleri programında ağırlayan Aslı Şafak, aslı gibi sorularla ve birbirinden renkli konularla işin aslını sorguluyor.

Aslı Şafak haftayı bomba gibi bir bölümle kapatıyor. Her yaptığı olay, her söylediği gündem, her şarkısı bir numara başarılı müzisyen İrem Derici, Aslı Şafak’ın konuğu oluyor.

“Aslı Şafak’la İşin Aslı” nefes aldıracak sohbeti ve sürprizleriyle bu akşam (1 MART CUMA) saat 20.00’de kazananların kanalı Bloomberg HT’de.