        Aslıhan And ile Fazıl Say'dan aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri

        Aslıhan And ile Fazıl Say'dan aşk dolu paylaşım

        Bir süredir aşk yaşayan ünlü piyanist Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, el ele çekilen romantik karelerini sosyal medyada paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:36
        Aşk dolu paylaşım
        Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

        Çift, son yaptığı sosyal medyada el ele tutuştukları bir fotoğraf yayımladı ve paylaşımın altına ise şu notu düştü; "Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025."

        #fazıl say
        #Aslıhan And
