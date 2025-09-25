Aslıhan And ile Fazıl Say'dan aşk dolu paylaşım

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

Çift, son yaptığı sosyal medyada el ele tutuştukları bir fotoğraf yayımladı ve paylaşımın altına ise şu notu düştü; "Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025."