Aslıhan Güner, Antalya'da yazı karşıladı
Ünlü çift; Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, Antalya'da yaz sezonunu açtı. Güner, tatil anlarını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 23.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:48
Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, yaz tatiline Antalya'da girdi.
Ünlü çift, tatillerini beraber geçirerek neşeli ve romantik anlar yaşadı.
Aslıhan Güner, Antalya'daki tatilinde güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı.
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Aslıhan Güner, fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Aslıhan Güner, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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