"KİLOLU OLDUĞUM DÖNEMLERDE BAŞROL TEKLİFİ ALAMADIM"



Öte yandan Aslıhan Güner, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda 'Asi' adlı ilk dizisinde kilolu olduğunu ifade etmişti. Güner, "O dönemlerde ben de başrol teklifi alamadım. Böyle durumlar olabilir." demişti.