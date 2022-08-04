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Haberler Magazin Aslıhan Güner: Sabırsızlıkla bekliyoruz - Magazin haberleri
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Aslıhan Güner: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Önceki gün eşi Mert Kılıç ile birlikte görüntülenen Aslıhan Güner, gazetecilerle sohbet etti. Rol aldıkları filmin 7 Ekim'de vizyona gireceğini belirten ünlü oyuncu, "Çok heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi

Aslıhan Güner: Sabırsızlıkla bekliyoruz - Magazin haberleri
"Sabırsızlıkla bekliyoruz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Mağazaları turlayan ve daha sonrası öğle yemeği yiyen ikili, AVM çıkışında gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Birlikte başrol oynadıkları 'Komutan' adlı filminin 7 Ekim'de vizyona gireceğinin müjdesini veren Güner, "Film için çok heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnsanları duygulandıracak, gururlandıracak bir çalışma oldu. Onun dışında iki film projem daha var, senaryolarını okumaya başladım." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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