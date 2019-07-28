Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Şu an vizyonda olan 'Akıllara Seza' filminde rol alan Aslıhan Güner, izleyenlerden gelen olumlu tepkilerden bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

Eşi Mert Kılıç ile birlikte İstanbul'da tatilin son günlerini geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yeni dizimiz için önümüzde ki ay Ordu'ya gidiyorum. Harika bir ekip ve birbirinden özel, güzel oyuncular bir araya geldi. Umarım hak ettiği değeri bulur ve uzun soluklu bir proje olur. Biz ekip olarak dizimizin izleyenlerden tam not alacağına inanıyoruz"açıklamasında bulundu.