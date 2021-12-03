KÖY HAYATI YAŞIYOR

Öte yandan Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk etmiş ve kendisine bambaşka bir hayat kurmuştu.

Oyuncu, iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti.