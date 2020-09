Aslıhan Karalar: Yanlış anlaşılma olmazsa sevinirim

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Kalabalık arkadaş grubu ile bir otele gelen Karalar'a Atakan Işıktutan eşlik etti. Aracından indiği anda flaşların patlaması ile hemen ayrılan ikili, yanlış anlaşılmaması için açıklama yaptı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Karalar, "Arkadaş grubumuz ile eğlenmeye geldik. Atakan da arkadaşımız. Yanlış anlaşılma olmazsa sevinirim" dedi.