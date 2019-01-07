Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yalnız başına bir mekana gelen Aslışah Alkoçlar, flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı. Arkadaşları ile buluşacağını belirten Alkoçlar, "İyi akşamlar, teşekkür ederim. Arkadaşlarım beni bekler, kolay gelsin" dedi.

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