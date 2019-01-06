Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde bir restorandan kahve alan Alkoçlar, daha sonra mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.

Alkoçlar, şık kombini ve tarzıyla dikkat çekti.

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