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71 yaşına giren Koçyiğit, bu paylaşımına, "Bir yaşı daha geride bıraktım dün. Hayatıma değen herkese sonsuz teşekkürler. En büyük teşekkürüm ise canım aileme. Hayatımın her anında olan yaşama sebeplerime; enerji verenlerime, ömrüme renk katanlarıma, kıyamadıklarıma, canlarıma... Hayat sizinle güzel, sizinle tam evlatlarım. Sizi öyle çok seviyorum ki... İyi ki hayatımdasınız. İyi ki doğmuşum" notunu düştü.