İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından İstanbul'daki riskli sağlık kuruluşlarına ait binaların tahliye edilmesine karar verildi. Peki, birinci basamak sağlık kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) durum ne?

"İSTANBUL'DAKİ YAKLAŞIK 1.100 ASM'NİN DÖRTTE BİRİ DEPREME DAYANIKLI"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara 1. Şube Başkanı Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, Aile Sağlığı Merkezlerinde deprem güvenliğine dair hiçbir önlem alınmadığını belirterek, İstanbul'da bulunan yaklaşık 1.100 ASM binasının sadece dörtte birinin depreme dayanıklı ve müstakil olduğunu söyledi.

ASM'lerin en az üçte birinin ise 1999 yılından önce yapıldığını kaydeden Dr. Mehlepçi, "Bu binalar çok eski olduğu için çok güvenli olduklarını düşünmüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'nün de bu ASM'lerin güvenli olup olmadıklarını göstermeye yönelik bir çalışması yok. Bununla bizim ilgilenmemiz gerektiği belirtiliyor; bu durumda kendi başımızın çaresine bakmamız isteniyor" diye konuştu.

Depremden hemen sonra Hatay'a, Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a gittiğini belirten Mehlepçi, özellikle Hatay'da ASM'lerin tamamına yakınının yıkılmış olduğunu, geri kalanların da ağır hasarlı olduğunu dile getirdi.

Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi

"ASM'LER MÜSTAKİL VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Dr. Mehlepçi, "Deprem bölgesindeki ASM'ler çalışıyor durumda olsaydı can kaybını azaltacak şekilde müdahale edecekti; çünkü ASM'ler çok yanı başımızda. Her mahallede bir ASM var. Bizler bu ASM'lerin İstanbul'da ve Türkiye çapında bir an önce müstakil ve çelik konstrüksiyon yapı haline dönüştürülmesini istiyoruz. Biz kamu hizmeti veriyoruz ve bunun devlet tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Afet durumunda bunların ayakta kalması gerekiyor. Büyük Marmara depremini beklerken binaların muhakkak elden geçirilerek sağlam bir yapı haline getirilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da müstakil ve yeni binalarda konuşlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİNİN 41 DAKİKALIK KİRASIYLA BİR ASM YAPILABİLİYOR"

99 depreminin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatan Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, "24 senedir hiçbir şey yapılmıyor. 4-5 senedir gerek sendika olarak gerek Türk Tabipleri Birliği Aile Kolu olarak ısrarla ASM'lerimizin depreme dayanıksız olduğunu söylüyoruz. Maraş depremine kadar bir şey yapılmamıştı, ASM'lere şimdi de bir şey yapılmıyor. 2022 yılında şehir hastanelerinin bir yıllık kira bedeli 21,5 milyar TL idi. Yaptığımız maliyet hesaplamasına göre bir şehir hastanesinin 41 dakikalık kirasıyla 6 birimlik bir ASM yapılabiliyor. Öte yandan bir yılda kamudaki hekimlere ödenen maaş miktarı ise 10 milyon TL. Devletin şehir hastanelerine harcadığı para 21,5 milyar TL; ancak ASM yapmaktan imtina ediliyor" diye konuştu.

Aile hekimlerinin özellikle İstanbul'da bina bulmanın çok zor olduğunu aktaran Dr. Mehlepçi, "Kirası en uygun yere gitmek zorunda kalıyoruz. Buralar da güvenli değil. Bu duruma müdahale edilmediği sürece aile hekimleri en ucuz kira neredeyse orayı tutmak zorunda kalacak. ASM'lerin deprem sonrası ayakta kalabilmesi için güvenli yapılar olması gerekecek" dedi.