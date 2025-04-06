Assala ile bir araya geldi

Ebru Gündeş, sesine hayran olduğu Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile buluştu. Gündeş, buluşmadaki duygularını; "Bütün dünya gibi benimde sesine hayran olduğum canım Assala; davetin, misafirperverliğin ve dostluğun için sonsuz teşekkür ederim. Ve tabii ki senin gibi büyük bir yorumcudan böyle güzel cümleler duymak benim için çok kıymetli. İyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım. Sen hep şarkı söyle ve biz hep seni dinleyelim" sözleriyle dile getirdi.