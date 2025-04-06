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        Haberler Müzik Assala ile bir araya geldi

        Assala ile bir araya geldi

        Ebru Gündeş, sesine hayran olduğu Assala Nasri ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 22:48 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:48
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        Ebru Gündeş, sesine hayran olduğu Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile buluştu. Gündeş, buluşmadaki duygularını; "Bütün dünya gibi benimde sesine hayran olduğum canım Assala; davetin, misafirperverliğin ve dostluğun için sonsuz teşekkür ederim. Ve tabii ki senin gibi büyük bir yorumcudan böyle güzel cümleler duymak benim için çok kıymetli. İyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım. Sen hep şarkı söyle ve biz hep seni dinleyelim" sözleriyle dile getirdi.

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        #ebru gündeş
        #Assala Nasri
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