Astım spreyi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken astım spreyi kullanmak orucu bozar mı?

Olası bir kriz anında nefes alabilmek için sprey (inhaler) kullanmak zorunda kalan hastalar, bu işlemin oruçlarına zarar verip vermediğini, boğazdan içeri giren bu ilacın orucu sakatlayıp sakatlamadığını sıkça sorgularlar. Orucun bozulması için bir maddenin mideye ulaşması genel kuralı, sprey kullanımı konusunda kafaları karıştırabilir. Peki, nefes almak gibi hayati bir ihtiyaç için kullanılan bu ilaçlar orucu bozar mı, Diyanet İşleri Başkanlığı bu tıbbi zorunluluk hakkında nasıl bir hüküm vermiştir? İşte astım hastalarının gönlünü ferahlatacak detaylar...

Astım hastalığı, hava yollarının daralmasıyla karakterize olan ve ataklar halinde seyreden kronik bir rahatsızlıktır. Atak sırasında hastanın ciğerlerine yeterli hava gitmez ve kişi boğulma hissi yaşar. Bu durumu düzeltmek için kullanılan spreyler, içerdikleri özel gazlar veya tozlar sayesinde bronşları genişleterek hastanın yeniden rahat nefes almasını sağlar. Oruçlu bir Müslüman için temel endişe, ağız yoluyla alınan bu maddenin "yeme-içme" sayılıp sayılmadığıdır. Geleneksel fıkıh anlayışında ağızdan giren her şeyin orucu bozabileceği düşüncesi yaygın olsa da, modern tıbbın verileri ve güncel fıkıh yorumları, ilacın vücuttaki izlediği yolu ve miktarını dikkate alarak farklı bir pencere açmaktadır.

REKLAM ASTIM SPREYİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE FIKHİ BOYUTU Orucun bozulması konusunda temel kriter, vücuda alınan maddenin besin değeri taşıması veya mideye ulaşarak sindirim sistemine dahil olmasıdır. Astım spreyi kullanıldığında, cihazın püskürttüğü ilaç zerrecikleri ağız boşluğundan geçerek soluk borusu yoluyla doğrudan akciğerlere (bronşlara) ulaşır. Yani ilacın hedefi mide değil, solunum sistemidir. Ancak anatomik yapı gereği, ağızdan alınan her maddenin çok az bir kısmı yemek borusuna kaçabilir veya tükürükle karışarak mideye inebilir. İşte fıkıh alimlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üzerinde durduğu nokta bu "çok az miktar" meselesidir. Yapılan bilimsel ölçümlere göre, astım spreyinden bir defada püskürtülen ilaç miktarı yaklaşık olarak 1/20 mililitredir. Bu miktar o kadar küçüktür ki, ağızda kalan nemden veya abdest alırken ağza su verip tükürdükten sonra kalan ıslaklıktan çok daha azdır. Fıkıh kurallarına göre, abdest alırken ağızda kalan suyun yutulması orucu bozmadığına göre, ondan çok daha az miktarda olan ve besin amacı taşımayan, sadece nefes almayı sağlamak için kullanılan spreyin içeriğinin de oruca zarar vermeyeceği kabul edilmiştir. Ayrıca bu spreyin içindeki maddeler, açlığı gidermek veya vücuda enerji vermek gibi bir amaca hizmet etmez; tamamen tıbbi bir müdahaledir.

REKLAM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ VE UYGULAMA Konuyla ilgili en yetkili merci olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, astım hastalarının Ramazan ayında yaşadığı bu tereddüdü gidermek için net bir fetva yayınlamıştır. Bu fetvaya göre, nefes darlığı yaşayan hastaların ağızlarına püskürttükleri oksijenli ilaç (astım spreyi), orucu bozmaz. Kurul, kararını gerekçelendirirken yukarıda bahsedilen "miktar azlığı" ve "mideye değil akciğere ulaşma" prensiplerini baz almıştır. Dolayısıyla, oruç tutan bir astım hastası, gün içinde nefes darlığı hissettiğinde veya krize girdiğinde, orucunun bozulacağı endişesi taşımadan ilacını kullanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ince bir ayrım vardır. Eğer hasta, sprey (inhaler) değil de, "nebulizatör" denilen ve buhar makinesiyle verilen ilaçları kullanıyorsa durum değişebilir. Nebulizatörlerde ilaç genellikle su ile karıştırılarak buhar haline getirilir ve bu işlem sırasında hastanın maske yardımıyla çektiği buharın içindeki su zerrecikleri mideye ulaşabilir. Eğer buharın içeriğinde yoğun su varsa ve bu su mideye giderse, orucun bozulma ihtimali doğar. Ancak standart el tipi spreylerde böyle bir risk söz konusu değildir. Bu nedenle hastaların kullandıkları cihazın türünü bilmeleri önemlidir.