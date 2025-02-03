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        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa, Asensio'yu kiraladı - Futbol Haberleri

        Aston Villa, Asensio'yu kiraladı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız devi PSG'de fprma giyen Marco Asensio'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:42
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        Aston Villa, Asensio'yu kiraladı!
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        Avrupa futbolunda ara transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalar hız kazandı.

        Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, PSG'den Marco Asensio'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ

        Aston Villa ile sözleşme imzalayan İspanyol oyuncuyla bu transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.

        PERFORMANSI

        29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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