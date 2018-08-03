Astra Ploiesti - Sepsi sahaya çıkıyor

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Astra Ploiesti, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sepsi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Astra Ploiesti 4 puanla 4. sırada, Sepsi 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Astra Ploiesti son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sepsi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 356. İddaa'da Astra Ploiesti kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Sepsi kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Astra Ploiesti son haftadaki Concordia Chiajna müsabasında 1-2 kazandı.

Sepsi ise Gaz Metan Medias karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Astra Ploiesti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Astra Ploiesti, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Sepsi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sepsi, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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