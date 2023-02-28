AstraZeneca, Kanada’daki araştırma faaliyetlerini büyütüyor

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DHA

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden dün yapılan açıklamada AstraZeneca’nın, Ontario eyaletinde bulunan merkezi aracılığıyla Kanada’daki araştırma faaliyetlerini genişleterek ülkenin biyo-imalat sektörlerine yaptığı önemli küresel yatırımla ‘kanser gibi karmaşık hastalıklara yönelik tedaviler’ geliştireceği kaydedildi.

İngiltere'nin Cambridge kenti merkezli ​AstraZeneca, dünya çapında 83 binden fazla çalışanı olan ve onkoloji, solunum ve immünoloji alanında bilimsel tedavilere odaklanan küresel bir biyofarmasötik şirketidir. Şirket, Covid-19 salgınında aşı üreten şirketlerden biri olmuştu. AstraZeneca aşısı Vaxzevria, mRNA bazlı olmayıp koronavirüs diken proteininin genetik kodunu içeren zararsız, zayıflatılmış bir hayvan virüsü içermektedir.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Almanya merkezli BioNTech, Ocak ayında mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurmuştu.