Heyecan verici bir polisiye aksiyon filmi Asura: Çılgınlar Şehri ile ilgili en çok araştırılan konuları derledik!
ASURA ÇILGINLAR ŞEHRİ FİLMİNİN KONUSU
Dedektif Han Do-Kyung'un (Jung Woo-Sung) karısı kanserdir. Han Do-Kyung karısı için asla yapmayacağı işler yapar ve yakalanır.Han Do-Kyung Park Sung-Bae'yi (Hwang Jung-Min) tutuklamak için savcılığa baskı yapar.
ASURA ÇILGINLAR ŞEHRİ OYUNCULARI
Jung Woo-sung
Hwang Jung-min
Ju Ji-hoon
Kwak Do-won
Jung Man-sik
Yoon Ji-hye
Kim Hae-gon
Oh Yeon-ah
Kim Soo-jin
Kim Won-hae
Kim Jong-soo
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