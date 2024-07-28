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        2024 Aşure Günü ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar aşure dağıtılabilir?

        Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, her sene olduğu gibi bu sene de idrak edildi. Birçok belediye dev kazanlarda aşure dağıtırken, milyonlarca evde de aşure pişti. Peki, 2024 Aşure Günü ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:28
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        Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününde kutlanan Aşure Günü; günümüzde bereketin, bolluğun ve paylaşmanın simgesi olarak devam ettiriliyor. Bu sene 16 Temmuz'da başlayan Aşure Günü'nün ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

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        2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu sene 16 Temmuz'da başladı. Aşure Günü, Muharrem ayının son günü olan 5 Ağustos'a kadar devam edecek. 5 Ağustos'ta Safer ayı başlayacak.

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        MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

        “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Muhamemed (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

        Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir.

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