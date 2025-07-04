ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ve saati: 2025 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üç oturum üzerinden uygulanacak sınavlar öncesinde, ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ve saati
ATA AÖF bütünlemeleri için geri sayım başladı. Sınav öncesi çalışmalarını süreden öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavı tarihini gündemine aldı. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesine 'obs.atauni.edu.tr' internet adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, "2025 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 5 Temmuz 2025 saat 9.30'da
II.Oturum 5 Temmuz 2025 saat 14.00'te
III.Oturum 6 Temmuz 2025 saat 15.00'te uygulanacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SÜRESİ VE SORU SAYISI
ATA AÖF bütünleme sınavlarında her ders için öğrencilere 30 dakika süre tanınacak. Sınavlar, ders bazında düzenleniyor ve her ders için genellikle 20-25 soru soruluyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA