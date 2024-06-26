2024 ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi finalleri 1-2 Haziran tarihlerinde uygulandı. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF bütünleme sınavlarına, sınavlara girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler katılım gösterebilecek. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavında bekleyiş sürüyor. Belirtilen tarihlerde bütünleme sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesininn yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2024? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?" İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF bütünleme sınavlarının giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;
Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.