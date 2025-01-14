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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

        ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 11-12 Ocak tarihlerinde uygulandı. Üç oturum şeklinde uygulanan sınavların ardından, ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 00:32 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:32
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        ATA AÖF final sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren öğreciler soru ve cevap anahtarına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte detaylar...

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        ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        Fakülteden yapılan açıklamaya göre Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı:

        "Değerli öğrencilerimiz, yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 15 Ocak 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz."

        ÖYS'ye (https://oys.ataaof.edu.tr) ve OBS'ye (https://obs.atauni.edu.tr) giriş yaparak sınav soru ve cevaplarını görebilir sınav itirazlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

        ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. ATA AÖF final sonuçlarının 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 15-16 Şubat tarihleri arasında üç oturum halinde düzenlenecek.

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