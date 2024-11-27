ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ara (vize) sınavları, 2 günde üç oturum şeklinde yapılacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, sınava girilecek okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi öğrenci giriş ekranı üzerinden alabilecekler. Peki, 2024-2025 ATA AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihleri…