Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yani kısaltılmış adıyla ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

ATA AÖF'ten yapılan açıklama ile bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ATA AÖF'ün açıklamasına göre, sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılıyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (06 Aralık 2021) günü saat 17:00’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

SINAV SONUÇ İTİRAZ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN