        ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden sorgulanır?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF sınavı ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi finalleri için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak ATA AÖF sınavlarında, sabah saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te uygulanacak. Peki, "ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2026 güz dönemi ATA AÖF final tarihleri...

        Giriş: 06.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:25
        ATA AÖF sınavlarında geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalara hız veren öğrenciler, ATA AÖF final tarihlerini gündemine aldı. Finaller öncesinde gözler ATA AÖF sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, "ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden sorgulanır?" İşte detaylar...

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        1. Oturum 10 Ocak 2026 09:30

        2.Oturum 10 Ocak 2026 14:00

        3.Oturum 11 Ocak 2026 09:30

        ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        ATA AÖF güz dönemi final Sınav Giriş Belgenizi aşağıdan sorgulayabilirsiniz.

        ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

        BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

        I.Oturum 14 Şubat 2026

        II.Oturum 14 Şubat 2026

        III.Oturum 15 Şubat 2026

