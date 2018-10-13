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Atılan kahkahalar şakaklarımıza, ense köklerimize yeterince ağrı vermemiş gibi Kıvanç Baruönü büyük bir heyecanla koşa koşa masaya geldi.

Filmin montajını da sette yapan Kıvanç Baruönü, 'Hedefim Sensin'den bir sahne izlettirdi.

Küçük bir grubun attığı kahkahalarının bu kadar yüksek desibele ulaşabileceğini hiç tahmin etmezdim.

Bir ara Beren Saat'in kendinden geçtiğini görür gibi oldum. Az kalsın sandalyeden düşecekti.

Karşısında oturan menajeri Rezzan Çankır'ın sinir sistemi sadece gülmeyle ilgiliyken Saat'in düşme tehlikesine karşı bir hamlede bulunamadı.

Diğerlerini o gülme hengamesi içinde göremedim. Sadece karışık kahkaha seslerini duydum.

İçlerinden biri 'Allah aşkına biri beni bu masadan kaldırıp odama çıkarsın yoksa gülmekten gebereceğim' dedi ama o kişinin kim olduğunu seçemedim.