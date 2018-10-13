Ata Demirer'in yeni filmi 'Hedefim Sensin'in Gökçeada'daki setine sadece Habertürk girdi. Mehmet Çalışkan, Demirer'e Demet Akbağ, Gonca Vuslateri Tarık Ünlüoğlu ve İlker Aksum'un eşlik ettiği filmin çekimlerinde yaşananları yazdı. Kısa film çekimi için Gökçeada'ya giden Beren Saat, akşam yemeğinde konuk olduğu Ata Demirer'li, Demet Akbağ'lı, Gonca Vuslater'li yemek masasında kendinden geçti
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Ata Demirer... İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nde öğrenim görürken kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Bu sayede arkadaş çevresi genişledi. O arkadaşları da Ata Demirer'in bir müzisyenden fazla biri olduğunun farkına vardı. Bayağı bayağı komedyen zekasına ve yeteneklerine sahipti. Vitamin Grubu'nun üyesi Gökhan Semiz'in telkinleriyle stand - up gösterilerine de başladı. O günlerde kaderin ağlarını sinema üzerine ördüğünü henüz bilmiyordu. Nasıl mı? Şöyle;
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Yıl 1995... Müzikli şovu için Asos'ta bulunduğu günlerde Dormen Tiyatrosu'nun 'Komik Para' adlı oyunu Antalya turnesindedir. Oyunda rol alan Sencan Güleryüz hastalanmıştır. Daha önce Ata Demirer'i şovlarından birinde izleyen Haldun Dormen, Güleryüz'ün rolünü Demirer'e verir. Hem kendisi hem de izleyici tarafından keşfedilen oyunculuk yeteneği o yıllarda tanıştığı Uğur Yücel'in icazetiyle üstat onayından da geçer. Böylelikle Rajneesh Bhagwan'ın 'Zirveye oynayın, enerjinizin nelere muktedir olduğunu kavrarsanız, başarı sizi izlemeye başlar' sözü Ata Demirer için gerçeklik kazanır. Komediye olan yatkınlığının verdiği enerjiyle sahnelemeye başladığı 'Tek Kişilik Dev Kadro' adlı stand - up gösterisiyle birlikte başarı, Ata Demirer'i izlemeye başlar. Ata Demirer, bugüne kadar 7 farklı isimde yaklaşık bin kez sahnelediği gösterileriyle 600 bin kişiye ulaştı.
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Haldun Dormen gibi bir duayen sahneye çıkarmıştı, stand -up'ları kapalı gişe sahneleniyordu. Hal böyle olunca Ata Demirer'in sinemacılar tarafından keşfedilmemesi 'Sinema sektörü bu işi bilmiyor' anlamını taşıyacaktı.
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2003'te başladığı sinema kariyerinde günümüze kadar 11 kez kamera karşısına geçti. İlk iki filmi 'Neredesin Firuze'nin afişinde adı 8'inci sıradaydı. İkinci filmi 'Vizontele Tuuba'nın afişinde adını bulabilene ise aşk olsun. Üçüncü filmi 'Kısık Ateşte 15 Dakika'nın afişinde adı üçüncü sırada. 'Osmanlı Cumhuriyeti'ndeyse ilk başrol. Bu 4 film, Ata Demirer'in ilk dönem sinema çalışmaları.
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İkinci dönem çalışmalarıysa sinema kariyerine senaristliği de eklemesiyle olgunlaştı. 'Eyyvah Eyvah' serisi, 'Berlin Kaplanı', 'Niyazi Gül Dört Nala' ve 'Olanlar Oldu'...
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Bugüne kadar gösterime giren senarist - oyuncu imzalı 6 filminin rakamsal değerleri şöyle: Toplam İzleyici Sayısı: 14 milyon 610 bin 189 Kişi Toplam Hasılat: 143 milyon 372 bin 221 TL Ortalama İzleyici Sayısı: 2 milyon 435 bin 31 Kişi Ortalama Hasılat: 23 milyon 895 bin 370 TL
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Rakamlardan da anlaşılacağı gibi Ata Demirer, sinemanın en üretken isimlerinden biri oldu. O üretkenliğe devam edebilme adına yeniden yola çıktı. 'Hedefim Sensin'... Kıvanç Baruönü'nün yönettiği BKM yapımı filmin senaryosu yine Ata Demirer'in. Başrolleriyse Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, Hande Dane, Ayten Uncuoğlu ve İlker Aksum ile paylaştı.
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Gökçeada'ya gidip set izlenimi yazılmalıydı. Ne var ki hava şartları set ziyaretine engel olmaktaydı. Hava oldukça fırtınalıydı. Kabatepe'den Gökçeada'ya giden feribotların seferlerinde sık sık aksama olunca 'Hedefim Sensin'in setine ulaşmak çekimlerin son 5 gününe kaldı.
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'Zekeriya Taştan'ın başına gelenlerden dolayı Türkiye'nin en batısı olan Gökçeada'ya kaçmasını ve orada yaşadıklarının hikâye edinildiği 'Hedefim Sensin'de Demet Akbağ, 'Sevil'e Gonca Vuslateri, 'Duygu'ya, Tarık Ünlüoğlu 'Necmettin'e ve İlker Aksum ise 'Murat'a hayat veriyor.
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Gördüğüm o ki; Ata Demirer ile Demet Akbağ, 6'ncı kez birlikte çalışmanın getirdiği keyfin ve rahatlığın sonucu olarak rol yapmıyorlar, karakterlerini resmen yaşıyorlar.
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Demet Akbağ, Doğulu bir çiğ köfteci olan 'Zekeriya Taştan'ı, 'Eyyvah Eyvah'daki 'Hüseyin Badem' gibi bir fenomen karakter haline getirmenin peşine düşen Ata Demirer'in o çabasının sonuca ulaşmasında, yine en önemli etken. (Ata Demirer ile Demet Akbağ, çekim olmadığı zamanlarda Gökçeada'nın su altını keşfetti)
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'Hedefim Sensin', 30 kasım'dan itibaren beyazperdeye komedi zemine oturmuş gözleri yaşartacak bir aşk hikâyesini yansıtacak. Yalnız bir adamın tesadüfler sonrasında düştüğü adada aşkı bulması... Ve bütün absürt olaylar karşısında gerçek ilişkiler...
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Görünen o ki 'Hedefim Sensin' de daha önceki Ata Demirer filmleri gibi izleyiciyi saflığıyla, sıradan insanların içine düştüğü durumlarla, naifliğiyle, sıcaklığıyla yakalamayı hedeflemiş. Oyuncu kadrosu da bu amaç doğrultusunda oluşturulmuş. Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, Hande Dane ve İlker Aksum, 'Hedefim Sensin'in hedefine ulaşmasında işlerini amatör ruhla profesyonelce yapıyorlar.
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Yapımcı şirket BKM, izleyiciye sıcacık bir film sunma hedefine ulaşmak için tüm olanaklarını seferber etmiş. Çekimler, 'Şu tarihte başlanacak, şu tarihte bitirilecek' direktifiyle belli bir zaman aralığına sıkıştırılmamış. 'İstediğimiz olsun da ne zaman biterse'...
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Bu nedenden dolayı 'Hedefiim Sensin', Ata Demirer'in çekimleri en uzun süren filmi. Ben Gökçeada'dayken 7,5 hafta devrilmiş. Bir de İstanbul sahneleri çekilecek. Anlayacağınız 8 haftayı geçecek.
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Gökçeada'nın en iyi oteli kapatılmış. Başka müşteri yok. (Beren Saat ile Bahtiyar Engin hariç. Onların neden aynı otelde kaldıklarını az sonra anlatacağım) Hal böyle olunca herkes kendini evinde aile içinde hissediyor. Öyle ki Demet Akbağ bu durumu "Kapılarımızı kitlemiyoruz, her şeylerimiz odalarımızda. Ne olacak ki? Biz bizeyiz" diyerek ferah, mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışmanın kendilerine ne kadar keyif ve iş yapma şevki verdiğini dile getirirken bu durumun filme ne büyük ölçüde hizmet ettiğinin altını çizdi.
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O günkü set tamamlandı. Ata Demirer: "Yıkanıp üstlerimizi değiştirelim. Sonra da masada buluşuruz." Anlaşılan o ki akşama şenlik var. Sohbet şenliği... Masada Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Ayten Uncuoğlu ve 'Hedefim Sensin'in tanıtım ajansının sahibi Selma Semiz...
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Beren Saat ile Bahtiyar Engin, Gökçeada'ya Deniz Eyüboğlu'nun 'İsimsiz Köy' adlı kısa filmi için gelmiş. Gökçeada'nın en iyi otelini BKM kapatınca 'Yer varsa izninizle biz de orada bir kaç gün kalabilir miyiz?' diye sormuşlar. Filmin oyuncularına da. 'Tabii' cevabı alınca iki filmin ekibi farklı projelerde sinemaya hizmet etmek için bir kaç günlüğüne aynı çatı altında buluşmuş. Ata Demirer, başka bir masada oturan Beren Saat ile Bahtiyar Engin'i de davet etti.
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Masaya hangi yemeklerin geleceğine o gece Ata Demirer karar verdi. Zaten ağzının tadını bilen birinin tercihlerine kimsenin itirazı olmadı. Yemekler lezizdi. Peki sohbetin tadını nasıl tarif etmek gerekir? Şu kadarını söyleyeyim; masada bulunan herkesin ağzı gülmekten bir kaç santimetre genişlemiştir. Espriler, anılar, şakalar... Gülmekten dolayı akan göz yaşlarını toplasaydık sanırım bir su bardağı rahatlıkla dolardı. Gonca Vuslateri bir ara gülmekten kendini kaybedip masadakileri devirince ortalığa saçılan suların bir kısmı Demet Akbağ'ın telefonuna geldi. Beren Saat, bir hamleyle kapıp yaptığı kurulama çalışmasıyla telefonu kurtardı.
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Atılan kahkahalar şakaklarımıza, ense köklerimize yeterince ağrı vermemiş gibi Kıvanç Baruönü büyük bir heyecanla koşa koşa masaya geldi. Filmin montajını da sette yapan Kıvanç Baruönü, 'Hedefim Sensin'den bir sahne izlettirdi. Küçük bir grubun attığı kahkahalarının bu kadar yüksek desibele ulaşabileceğini hiç tahmin etmezdim. Bir ara Beren Saat'in kendinden geçtiğini görür gibi oldum. Az kalsın sandalyeden düşecekti. Karşısında oturan menajeri Rezzan Çankır'ın sinir sistemi sadece gülmeyle ilgiliyken Saat'in düşme tehlikesine karşı bir hamlede bulunamadı. Diğerlerini o gülme hengamesi içinde göremedim. Sadece karışık kahkaha seslerini duydum. İçlerinden biri 'Allah aşkına biri beni bu masadan kaldırıp odama çıkarsın yoksa gülmekten gebereceğim' dedi ama o kişinin kim olduğunu seçemedim.
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Sonra sıra atılan kahkahaları cilalama adına müziğe geldi. Ata Demirer, telefonunu çıkarıp ses teşkilatını da kurunca müzik listesini açtı. Türk sanat müziği, Türkçe pop, Fransızca pop... Ben bir müzik yapımcısı olsam Demirer'in müzik listesindeki şarkılardan 'Ata'dan Seçmeler' adıyla bir albüm çıkartırdım. Eminim o albümün satışları müzik sektörüne canlılık getirecektir. Müzikten bu kadar anlayan ve bu kadar zevk sahibi olan birinin müzik listesi kanımca hazine değerinde. Ata Demirer'in şarkılar ve onları seslendiren şarkıcılar hakkındaki engin bilgisi de işin cabası.
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Dönelim 'Hedefim Sensin'e... Film ve çekimler hakkında bilgi verme görevi Kıvanç Baruönü'ne devrediliyor.
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"Ata ile ilk projemiz ama ben bütün işlerimde şuna bakarım; 'Birlikte çalışacağım senaristle ve oyuncuyla duygu bağı kurabiliyor muyum?', 'Onlarla hayatımın bir yerlerinde kesişiyor muyum?'... Ata ile çalışmaya karar verdiğimizde Bozcaada'ya gittim. Ata ile iki gece oturup film üzerine değil hayat üzerine sohbet ettik. Çok benzer noktalarımızın olduğunu keşfettik. Aynı yerden bakıyoruz, aynı şeyleri yaşamışız, hissetmişiz..."
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"Reji ve hikâye anlamında kendi sinema anlayışımdan bir şeyler katmalıyım ama senaryonun da ruhunu bozmamalıyım. Ticari sinema böyle bir şey. Yönetmen sineması yapmıyorum ama o filmi benim yapacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Daha senaryonun yazım aşamasında Ata ile o anlamda iyi bir uyum sağladık. Ata o anlamda açık birisi. Rahat tartışabiliyoruz, akla yatan şeyleri hemen kapabiliyor. Ata'nın önceliği işin namuslu olması. Beraber çalışmaya son derece yatkın birisi."
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"Hedefim Sensin, Ata filmlerinden uzağa düşmeyecek ama belki haddimi aşarak söylüyorum, Ata filmlerinden biraz daha farklı duracak bir film. Tabii bu durum onun senaristlikte geldiği noktayla da ilgili, hayata bakışıyla da ilgili."
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"Yeni bir yönetmenle çalışıyor olmanın getirdiği heyecanla da ilgili. 5 - 6 filmde aynı yönetmenle çalışmış. Onun için çok zor tabii ki. Yönetmen - senarist - oyuncu ilişkisi karı koca ilişkisi gibidir. O yüzden yeni birisiyle bazı yeni şeyleri keşfetmek Ata'ya da iyi geldi gibi geliyor bana."
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