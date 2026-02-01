Komedyen Ata Demirer ve şarkıcı Sibel Can, 4 gün önce Tarkan'ın sahnesine konuk olmuştu. Sahnede birlikte şarkı söyleyen ünlü isimlerin o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Ata Demirer, günler sonra Tarkan ve Sibel Can ile kuliste çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

Ata Demirer'in sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımlarda ünlü komedyenin sevgilisi Dilara Alemdar'ın da yer aldığı görüldü.

Ata Demirer, paylaşımlarına; "Madem Ocak ayı bitti bu güzel anları da unutmamalı... O güzel geceyi... Anılarla gönülleri bir tutmalı, hatırlamalı" ifadelerini not düştü.