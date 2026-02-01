Habertürk
        Ata Demirer: Güzel anıları unutmamalı

        4 gün önce Sibel Can ile birlikte Tarkan'ın sahnesine konuk olan Ata Demirer'den fotoğraflar geldi; "Madem Ocak ayı bitti bu güzel anları da unutmamalı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 15:12 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:12
        "Güzel anıları unutmamalı"
        Komedyen Ata Demirer ve şarkıcı Sibel Can, 4 gün önce Tarkan'ın sahnesine konuk olmuştu. Sahnede birlikte şarkı söyleyen ünlü isimlerin o anları, sosyal medyada gündem oldu.

        Ata Demirer, günler sonra Tarkan ve Sibel Can ile kuliste çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

        Ata Demirer'in sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımlarda ünlü komedyenin sevgilisi Dilara Alemdar'ın da yer aldığı görüldü.

        Ata Demirer, paylaşımlarına; "Madem Ocak ayı bitti bu güzel anları da unutmamalı... O güzel geceyi... Anılarla gönülleri bir tutmalı, hatırlamalı" ifadelerini not düştü.

        #Ata Demirer
        #tarkan
        #SİBEL CAN
        #Dilara Alemdar
