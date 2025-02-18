Ata Demirer'e gösteri ödülü verildi

Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen, 'Ata Demirer Gazinosu 2'nin birinci yılını geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de gerçekleşen gösteride seyircileriyle birlikte kutladı.

Ata Demirer, gösteri sonrası usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrası ve ekibi ile birlikte kuliste pasta kesti.

ATA DEMİRER’E SAHNEDE ÖDÜL

Türkiye’nin en sevilen etkinliklerini belirlemek için Biletix tarafından düzenlenen Ticketmaster Awards 2025 kapsamında gerçekleştirilen halk oylamasında ‘Ata Demirer Gazinosu 2’, ‘En Beğenilen Sahne Sanatları Gösterisi’ seçildi. Ödül, gösteri sonunda alkışlar eşliğinde Ata Demirer’e takdim edildi. 7 farklı kategoride yılın en çok ilgi gören ve bilet satan etkinlikleri arasından binlerce sanatseverin oy kullandığı oylamada 'Ata Demirer Gazinosu 2', 2024’ün en beğenilen etkinlikleri arasında yer aldı.