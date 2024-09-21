'Ata Demirer Gazinosu' Zorlu PSM'de

DJ PARTY: SALLI // 23 EYLÜL // VESTEL AMFİ // 19.00

Sallı, 25 Eylül'de Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'de performans sergilemeye geliyor.

CİMRİ // 25 EYLÜL // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20 . 3 0

Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri” oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 7 sezondur kapalı gişe sahneliyor. "Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..." Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

REKLAM ATA DEMİRER GAZİNOSU // 25-26 EYLÜL // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam edecek muhteşem gösterinin yeni sezondaki ilk iki performansı 25-26 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşiyor. SENDROM // 26 EYLÜL // %100 STUDIO // 20.30 Dilara Vural’a 26. Yapıkredi Afife Tiyatro Ödüllerinde ikinci kez üst üste Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Adaylığını getiren, Ali Haydar Çataltepe’nin yazdığı ve yönettiği FACT TİYATRO yapımı SENDROM, sizleri bekliyor.

KEREM GÖRSEV TRIO // 26 EYLÜL // touché by N KOLAY // 21.00 REKLAM .png Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché by N Kolay'da sahne alıyor. AŞK BİTER Mİ? // 26 EYLÜL // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20 . 3 0 Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? soruna yanıt arıyor… Kimimize göre aşksa bitmez Kimimize göre aşksa da biter Kimimize göre ortada aşk varsa bitse de aşktır, bitmese de aşktır. Çünkü insan aşktır, aşkta insanın aynası… Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor.

REKLAM KEREM GÖRSEV TRIO FT. BARIŞ DOĞUKAN YAZICI // 27 EYLÜL // touché by N KOLAY // 21.00 Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché by N Kolay'da 28 Eylül gecesi sahne alırken, ekibe Barış Doğukan Yazıcı eşlik ediyor MONICA MOLINA // 27 EYLÜL // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri haline gelen ve ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina, duygusal şarkılarını 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.

UNSEEN EXTREME // 28-29 EYLÜL // ZORLU PSM // 12.30-13.00 REKLAM Zorlu PSM’nin sahne arkasında merak edilen büyük ve büyülü dünyasını misafirlerinin ilgisine sunduğu UNSEEN Tur, şimdi macera ve adrenalin dolu genişletilmiş konsepti UNSEEN Extreme ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını tüm detayları ve anılarıyla sergileyen, her adımı keşif dolu UNSEEN Tur, “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği yeni rotalarıyla UNSEEN Extreme konseptinde misafirlerini 28 ve 29 Eylül günü heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

KEREM GÖRSEV TRIO FT. ENGİN RECEPOĞLULLARI // 28 EYLÜL // touché by N KOLAY // 21.00 Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché by N Kolay'da 28 Eylül gecesi sahne alırken, ekibe Engin Recepoğulları eşlik ediyor. GECE YOLCULARI 20. YIL ÖZEL KONSERİ // 28 EYLÜL // %100 STUDIO // 21.00 İki lise arkadaşı tarafından üniversite yıllarında kurulan Gece Yolcuları amatör kariyerleri boyunca pek çok festivalde sahne alarak sağlam bir seyirci kitlesi kazandı. Grupla aynı isimli ilk albümleri 2004’te yayınlandı. İlk şarkı “Unut Beni” büyük beğeni toplayarak kısa sürede hit oldu. Gece Yolcuları pek çok yan müzik çalışmasına da imza attı; çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, Fenerbahçe 100. Yıl Marşı, Trabzonspor 40. Yıl Marşı, Ömer Faruk Sorak’ın Sınav filminin soundtrack’i için “Ba Beyli” bunlardan bazıları. İlk albümlerinin 20. Yıldönümünü kutlayacak grup sizi 28 Eylül’de %100 Studio’ya davet ediyor.

REKLAM %100 MÜZİK SUNAR: ESTAS TONNE // 28 EYLÜL // TURKCELL SAHNESİ // 21.30 %100 Müzik İftiharla Sunar: 20 yılı aşkın süredir gitarıyla dünyayı dolaşan ve müzik paylaşan günümüz ozanı Estas Tonne, değerli arkadaşlarıyla beraber İstanbul'a geliyor. Estas'ın performansları, müziğin duygusal ifade ve daha derin bağlantı yoluyla özgün bir şekilde ortaya çıkışının ayırt edici ses yolculuklarıdır. Her ses deneyimi, katılımcıları müziği içsel bir değişim aracı olarak keşfetmeye davet eden bir törenle; sesin ruhla buluştuğu kutsal bir alan yaratmayı amaçlıyor. Tarzlar arasında yüzen gitarist sadece sahnede değil; film, tiyatro, görsel sanatlar ve daha pek çok alanda projelere de imza atıyor.

AMADEUS // 29 EYLÜL // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 REKLAM Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ve sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th Annual Awards”ta “Logo” kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü.