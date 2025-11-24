Habertürk
        Ata Demirer: İlk paramla Bozcaada'dan ev aldım - Magazin haberleri

        Ata Demirer: İlk paramla Bozcaada'dan ev aldım

        Ünlü komedyen Ata Demirer, ilk kez 17 yaşındayken tüplü dalış için geldiği Bozcaada'ya âşık olup burada yaşamaya karar verdi. Demirer, "Adamanya varmış bende. Ada sevdalısı diyorlar ya... Onu Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım" dedi

        Giriş: 24.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:42
        "İlk paramla Bozcaada'dan ev aldım"
        Ata Demirer’in yaşamak için tercih ettiği yer Bozcaada oldu. Demirer, ilk kez tüplü dalış için geldiği adaya âşık olarak burada yaşamaya karar verdi. Bozcaada’nın doğasına hayranlığını dile getiren Demirer, "O doğa bir şekilde kendini korumaya devam ediyor ve buranın doğallığı anlamında korunabildiğini düşünüyorum kendimce. İmar yok işte, koylar ihaleyle açılmadı, koylar duruyor" dedi.

        "BOZCAADA’YLA TANIŞTIKTAN SONRA ADA AŞIĞI OLDUĞUMU ANLADIM"

        Ada sevdasını anlatan Ata Demirer, "Adamanya varmış bende. Ada sevdalısı diyorlar ya… Onu Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım. Ben o insanlardan biriyim; adada daha çok rahat eden, ana karadan kopuk olduğunda kendini daha huzurlu hisseden karakterlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

        Bozcaada'nın doğasıyla ilk gençlik yıllarında tanıştığını belirten Demirer, o anları şöyle anlattı; "Annem, kardeşim ve ben üçümüz bindik geldik. Hiç unutmuyorum; bahar günüydü, hava çok güzeldi. Yakar Kaptan'ın teknesiyle adaya ilk çıkışımızı yaptık. İlk deniz tüplü dalışımda 17 yaşındaydım. Burnum falan kanamıştı, basınç ayarlamasını 4 gün yapamamışım… Ama aşık olmuştum. Taşların içinde böcekler, sarpalar, her yerde akyalar, sinaritler…"

        İLK KAZANDIĞI PARAYLA ADADAN EV ALDI

        Bozcaada’nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten ünlü komedyen, "İlk kazandığım parayla burayı aldım. Burası benim büyük aşkım. Florası, faunası, enlemi, boylamı… Datça'yla aynı meridyende bildiğim kadarıyla. Çok başka rüzgârları var. Çanakkale, Bozcaada benim için çok büyük aşk" dedi.

        "BENİ BURAYA İNSANLAR DEĞİL, DOĞA GETİRDİ"

        Adanın doğasının korunuyor olmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Demirer, "Beni buraya ilk getiren şey insanlar değil; doğa oldu. O doğa hâlâ kendini koruyor ve bu beni çok mutlu ediyor. İmar yok, koylar ihaleyle açılmadı, koylar duruyor" sözleriyle Bozcaada'nın doğal yapısının önemini anlattı.

        "HAYAT BANA GÜZEL AMA BUNUN İÇİN 21 YIL BEKLEDİM"

        Bozcaada’daki evinin ve yaşam alanının beğenildiğini belirten komedyen, aslında bunun uzun bir sürecin sonucu olduğunu vurguladı; "Abi hayat sana güzel' diyorsunuz ya… İyi de bu çamları ben ektim. Ağaçlar 20-21 yaşında. 2006'da ektim. Şimdi onların altında oturmak için 21 yıl bekledim. Evet, hayat bana güzel; birazdan çam kokuları içinde et mangal yaparım. Ama bunu 21 sene büyümesini beklediğim ağacın altında yapıyorum."

        "BEN ÖLECEĞİM AMA BURASI DÜNYAYA KALACAK"

        Doğaya katkıda bulunmanın önemine değinen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti; "Herkese, dünya için bir şey yapmalarını öneririm. Çoluğunuza çocuğunuza kalsın diye değil; kendiniz için. Nazım Hikmet demiş ya 'Yaşamak şakaya gelmez'… Ben kuşlara meraklıyım, gelip bu çamlara konuyorlar. Sabah yürüyüşümü burada yapıyorum. Burası benim ormanım. Ben öleceğim ama burası dünyaya kalacak. Yaşadığınız yeri güzelleştirerek başlayın; dünyayı daha güzel görürsünüz. Hayat bana güzel, yapacak bir şey yok."

        #Ata Demirer
