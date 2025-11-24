Ata Demirer: İlk paramla Bozcaada'dan ev aldım

Ata Demirer’in yaşamak için tercih ettiği yer Bozcaada oldu. Demirer, ilk kez tüplü dalış için geldiği adaya âşık olarak burada yaşamaya karar verdi. Bozcaada’nın doğasına hayranlığını dile getiren Demirer, "O doğa bir şekilde kendini korumaya devam ediyor ve buranın doğallığı anlamında korunabildiğini düşünüyorum kendimce. İmar yok işte, koylar ihaleyle açılmadı, koylar duruyor" dedi.

"BOZCAADA’YLA TANIŞTIKTAN SONRA ADA AŞIĞI OLDUĞUMU ANLADIM"

Ada sevdasını anlatan Ata Demirer, "Adamanya varmış bende. Ada sevdalısı diyorlar ya… Onu Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım. Ben o insanlardan biriyim; adada daha çok rahat eden, ana karadan kopuk olduğunda kendini daha huzurlu hisseden karakterlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

Bozcaada'nın doğasıyla ilk gençlik yıllarında tanıştığını belirten Demirer, o anları şöyle anlattı; "Annem, kardeşim ve ben üçümüz bindik geldik. Hiç unutmuyorum; bahar günüydü, hava çok güzeldi. Yakar Kaptan'ın teknesiyle adaya ilk çıkışımızı yaptık. İlk deniz tüplü dalışımda 17 yaşındaydım. Burnum falan kanamıştı, basınç ayarlamasını 4 gün yapamamışım… Ama aşık olmuştum. Taşların içinde böcekler, sarpalar, her yerde akyalar, sinaritler…"

İLK KAZANDIĞI PARAYLA ADADAN EV ALDI Bozcaada’nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten ünlü komedyen, "İlk kazandığım parayla burayı aldım. Burası benim büyük aşkım. Florası, faunası, enlemi, boylamı… Datça'yla aynı meridyende bildiğim kadarıyla. Çok başka rüzgârları var. Çanakkale, Bozcaada benim için çok büyük aşk" dedi. "BENİ BURAYA İNSANLAR DEĞİL, DOĞA GETİRDİ"

Adanın doğasının korunuyor olmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Demirer, "Beni buraya ilk getiren şey insanlar değil; doğa oldu. O doğa hâlâ kendini koruyor ve bu beni çok mutlu ediyor. İmar yok, koylar ihaleyle açılmadı, koylar duruyor" sözleriyle Bozcaada'nın doğal yapısının önemini anlattı. "HAYAT BANA GÜZEL AMA BUNUN İÇİN 21 YIL BEKLEDİM" Bozcaada’daki evinin ve yaşam alanının beğenildiğini belirten komedyen, aslında bunun uzun bir sürecin sonucu olduğunu vurguladı; "Abi hayat sana güzel' diyorsunuz ya… İyi de bu çamları ben ektim. Ağaçlar 20-21 yaşında. 2006'da ektim. Şimdi onların altında oturmak için 21 yıl bekledim. Evet, hayat bana güzel; birazdan çam kokuları içinde et mangal yaparım. Ama bunu 21 sene büyümesini beklediğim ağacın altında yapıyorum."