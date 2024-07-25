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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi

        Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için kuryelik yaparken götürdüğü sipariş sırasında hiç tanımadığı E.Ö. tarafından öldürülen Ata Emre Akman'ın davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. E.Ö.'nün sadistçe duygularla hareket ederek Akman'ı sebepsiz yere öldürdüğü, bu nedenle en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. Gerekçeli kararda hakimlerin kanun doğrultusunda karar verdiği, adaletin verilen kararlar ve infazla birlikte tesis edildiği, eğer adalete olan inancın tam olarak sağlanması durumunda kimsenin 'sosyal medyada adalet noktasında medet ummayacağı' ifadeleri de kullanıldı. Adalet duygusunun tatmin edilmesi için cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilmesine karar verildi. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 25.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:48
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        Balıkesir Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, harçlığını çıkarmak için ailesinden habersiz 6 Mayıs’ta kurye olarak işe girdi. 11 Mayıs gecesi sipariş teslim etmek için gittiği sokakta hiç tanımadığı E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle vahşice katledildi.

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        E.Ö. hakkında “Canavarca hisle öldürme” suçundan 24 yıl, katil zanlısını “Canavarca hisle öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanan babası Orhan Ö. hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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        Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi cezada hiçbir takdiri indirim yapmadan E.Ö.’yü 24 yıl hapis cezasına çarptırırken baba Orhan Ö.'nün ise beraatine karar verdi.

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        "SADİST DUYGULARLA MAKTUL SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ"

        Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan 35 sayfalık gerekçeli kararda, E.Ö. ile Ata Emre Akman arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı, E.Ö.’nün ilk defa karşılaştığı Akman’la çok kısa bir süre konuşmasının ardından elindeki bıçağı acımasızca ve hunharca savurduğu belirtildi. E.Ö.’nün öldürücü bölgeleri hedef alarak 25 bıçak darbesiyle Akman’ı öldürmesiyle ilgili “Failin eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası maktulü sebepsiz olarak sırf öldürmek için öldürdüğü ve suça konu eylemin yasa metnindeki canavarca hisse vücut verdiği kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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        "CİNAYET OLAYINDA BABA HUKUKEN SORUMLU DEĞİL"

        Azmettirici suçundan yargılanan Orhan Ö.’ye beraat kararı verilmesiyle ilgili olarak da Yargıtay kararları da dikkate alınarak azmettirme suçuna ilişkin somut bir delil olmadığı bu nedenle beraat kararı verildiği belirtildi.

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        "CEZASIZLIK ALGISI TOPLUM REFAHINI, HUZUR VE SÜKUNUNU HEDEF ALMAKTADIR"

        İnfaz Kanunu’nun yetersiz olduğuna değinilen gerekçeli kararda, “En azından hayata karşı işlenen suçlar yönünden ceza infaz yasası ile TCK'da yeniden bir değerlendirme yapılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Suçluların kendi dünyasındaki cezasızlık algısı çok ciddi şekilde toplum refahını, huzur ve sükununu hedef almaktadır" denildi.

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        KARAR MECLİS'E GÖNDERİLDİ

        Gerekçeli kararda hakimlerin kanun doğrultusunda karar verdiği, adaletin verilen kararlar ve infazla birlikte tesis edildiği, eğer adalete olan inancın tam olarak sağlanması durumunda kimsenin ‘sosyal medyada adalet noktasında medet ummayacağı’ ifadeleri kullanıldı. Adalet duygusunun tatmin edilmesi için cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu’na gönderilmesine karar verildi.

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        #Ata Emre Akman
        #Balıkesir
        #haberler
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