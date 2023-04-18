Antalya'da geçen yıl eylül ayında, 4,5 yaşında yaşamını yitiren epilepsi ve mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası Ata Özdemir'in doğum öncesi rahatsızlıklarının teşhis edilememesi nedeniyle hastane hakkında açılan davada, talep edilen adli tıp raporunun 22 aydır gelmemesi, ailenin tepkisine neden oldu.

Tüm gebelik kontrollerinde ve doğum sonrası çok sağlıklı olduğu belirtilen Ata, bir gün sonra taburcu edildi. Aynı hastanenin çocuk doktorları tarafından rutin kontrolleri yapılan Ata Özdemir'in sağlıklı olduğu söylendi.

Oğlu Ata´nın farklı sıçrama hareketleri göstermesi üzerine epilepsiden şüphelenen Tarık Özdemir, bu sıçramaları görüntüleyip doktorlarına gösterdi. Doktorları, bu sıçramaların normal hareketler olduğunu söyledi. Ata, 15 günlükken götürüldüğü muayenede uzun süre nefes alamadığı görülünce aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

15 gün yoğun bakımda kalan Ata Özdemir, hayati bir riskinin olmadığı belirtilerek taburcu edildi. Yoğun bakım sorumlusu doktorun 'Rapor temiz ama çocukta bir sorun var. Başka bir yerde değerlendirsinler' sözleri üzerine Tarık Özdemir, aynı gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonuçlarının incelenmesi üzerine Ata'nın, ağır epilepsi ve mikrosefali hastası olduğu belirlendi. Ata Özdemir, 4 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.

"APAR TOPAR YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Tarık Özdemir, o dönem oğlunun sürekli ağladığını, meme emmediğini belirterek, bunları belirtmiş olmalarına rağmen doktorların 'bunlar normal' deyip kendilerini eve yolladığını söyledi. Ata'nın sıçrama hareketlerini görüntüleyip doktorlarına gösterdiğini söyleyen Özdemir, "Bana 'bunlar normal hareketler' dediler. 15 günlükken Ata apar topar yoğun bakıma alındı. Apne geçirdiği söylendi. Yoğun bakımda kalbine, kanlarına baktılar ama 'hiçbir sıkıntı yok' dediler. Yoğun bakım sonrası MRG çekildi. MRG sonucuna göre hiçbir rahatsızlığı olmadığı raporlandı ve eve yollandı" dedi.