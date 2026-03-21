        Haberler Gündem Güncel Ata şiddet uygulayıp bayılttılar! | Son dakika haberleri

        Ata şiddet uygulayıp bayılttılar!

        Adana'da dehşete düşüren bir hayvana şiddet olayı meydana geldi. Kentte koşmadığı gerekçesiyle bir ata şiddet uygulandı. Atın bayıldığı olayla ilgili 2 kişi şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Adana'da koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlarından birini sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak bayıltan A.U. (25) ile Ö.A. (26), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Seyhan ilçesi Merkez Park’ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından A.U. ve Ö.A.’yı adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

