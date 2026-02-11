Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Ata Turizm İşletmecilik talep toplamaya başladı: Ata Turizm kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar, fon kullanımı nasıl?

        Ata Turizm İşletmecilik talep toplamaya başladı! Ata Turizm kaç lot verecek?

        Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk talep toplamaya başladı. Buna göre; 'ATATR' borsa kodu ile 280 milyon lot dağıtılacak ve böylece şirketin 3.1 milyar TL'lik yüzde 34.9'luk kısmı halka açılacak. Peki, Ata Turizm ne zamana kadar talep toplayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:36
        1

        Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk talep toplamaya başladı. 13 Şubat tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında 280 milyon lot dağıtımı yapılacak. Firma halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satım alımı için harcayacak. İşte, Ata Turizm olası lot dağıtım tablosu

        2

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TALEP TOPLUYOR

        Firma 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        3

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse 11,20 TL olarak belirlendi.

        4

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK KAÇ LOT VERECEK?

        Firma toplamda 280 milyon lot verecek, olası lot dağıtım tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).

        5

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK FON KULLANIMI

        - Yüzde 80-90 Kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı.

        - Yüzde 10 Otel ve restoranların renovasyonu.

        - Yüzde 5-10 Taş ocağı kapasite artırımı.

        - Yüzde 5-10 İşletme sermayesi.

        6

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Konsorsiyum - Tera Yatırım Menkul Değerler A.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Şadı.

        7

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34,9

        Halka arz büyüklüğü: 3.1 milyar TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Bist kodu: ATATR

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
