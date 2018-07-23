Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Burhan Tezcan koordinesinde sürdürülen soruşturmada İnci ifadesi alındıktan sonra “5186 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından İnci dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BİR ANLIK BOŞLUĞUMA, CAHİLLİĞİME GELDİ"
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, “Anıtkabir’e sizi kim ya da kimler götürdü, Anıtkabir’e geliş amacınız nedir?” sorusuna İnci, “Halam Z.K., kuzenlerim E.A. ve S.A. ile birlikte gittik. Gezme amacıyla ve halamın, kuzenlerimin ısrarı üzerine gittim. Ben kendim gitmek istemiyordum” yanıtını verdi. İnci ifadesinde şunları söyledi:
“Videoyu kendi isteğimle çektim. Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram’daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum.”
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