Anıtkabir önünde çekilen videoda Atarük'e hakaretten gözaltına alınıp hakkında soruşturma açılan S.İ. adlı genç kıza sosyal medyada gösterilen tepki "tutuklansın" boyutuna vardı. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca bu çağrıları "Herkesin birbirini hapse attırmaya çalıştığı bir ülke olduk" yazısıyla yorumladı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise "Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı" yazısıyla S.İ.'ye ODTÜ'lülerle aynı muamelenin yapılmasını savundu.



İşte farklı görüşler...



Nihal Bengisu Karaca:

"Asıl kötü olan sosyal medya ahalisinin çoğunun bütün bir cumartesi gününü S.İ.’yi hapse attırmak için uğraşarak geçirmesi.

Ne garip değil mi? Bu olaydan üç dört gün önce de başka birileri, ODTÜ’deki mezuniyet töreninde Tayyipler Alemi pankartını dolaştırarak Erdoğan’a hakaret edenleri hapse attırmak için uğraşıyordu.

Herkesin birbirini hapse attırmaya çalıştığı bir ülke olduk.

Bir taraf neredeyse Erdoğan’a muhalefet edenlerin tamamını, öteki taraf da neredeyse Erdoğan’a izafe edilebilecek kesimin tamamını hapse attırmak için fırsat kolluyor.

‘Karşı’ taraftan birinin ‘içeri’ düşmesini sağlama hedefine kilitlenmiş bir milli spor var artık.

Samimi bir kavga da değil. Muvazaa üzerine kurulu bir spor bu.

İki tarafın ‘aşırıları’ arasında oynanan, iki tarafın aşırılarının dengelediği, zımni, adı ve kuralları konmamış bir oyun.

Kirli bir oyun.

İki tarafın da hedefi, şiddeti arttırarak bu oyunu oynamak istemeyen gri, efendi, makul ve sessiz topluluktan olabildiğince çok adam ‘düşürmek’. Olabildiğince çok sayı yapmak.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise "soytarı" dediği S.İ.'ye ODTÜ'lülerle aynı muamelenin yapılmasını savundu:

"Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?

Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.

Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.

Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da ceza verilmeli.

Hakaretin, küfrün çifte standardı olmaz... Ya hakarete, küfre karşısındır ya da değilsindir. Adamına göre tutum alınmaz."

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