        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Atakan Karazor: Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu - Futbol Haberleri

        Atakan Karazor: Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu

        Stuttgart'ın oyuncularından Atakan Karazor, Avrupa Ligi'nde 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu" dedi.

        Giriş: 23.10.2025 - 23:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:50
        "Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor, açıklamalarda bulundu.

        "FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ USTACA KORUDU"

        Üstünlüğün Fenerbahçe'de bulunduğunu söyleyen Atakan "Mağlubiyete rağmen maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledik. Birkaç kez rakip ceza sahasına girdik ancak yeterince etkili olamadık. Bazen son pas veya son vuruş eksikti. Fenerbahçe ise üstünlüğünü ustaca korudu. Sahada tribünlerin coşkusunu hissettik ama bu belirleyici olmadı. Çok şey denedik ve şimdi ileriye bakmalıyız. Şimdi Mainz ile iki önemli maçımız var ve ardından Avrupa Ligi'nde de mutlaka kazanmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

