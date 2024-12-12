Atarlı sözler: Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anne, babaya söylenebilecek atarlı sözler
Atarlı sözler, genellikle kızgınlık, hayal kırıklığı ya da kendini ifade etme ihtiyacından doğan keskin ve etkileyici ifadelerden oluşur. Alaycı ve sert bir tona sahip olan bu sözler, doğru yerde ve zekice kullanıldığında karşı tarafa güçlü bir mesaj verebilir. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında veya mesajlarda sıkça tercih edilen atarlı sözler, duygularınızı net bir şekilde ifade etmenin en etkili yollarından biridir. Sizler için en anlamlı, sinirli, laf sokmalık ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel atarlı sözleri derledik. Atarlı sözleri, ister birine gönderebilir ister paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel, anlamlı, imalı atarlı sözler...
Atarlı sözler, genellikle birine karşı duyulan kızgınlık, hayal kırıklığı veya kendini savunma isteğiyle kullanılan keskin ve etkileyici ifadelerden meydana gelir. Çoğu zaman alaycı bir ton taşıyan bu sözler, zekice kurgulandığında etkileyici olabilir ve dinleyen üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Sizler için en iyi atarlı sözleri bir araya getirdik. Kızdığınız zaman sosyal medyada paylaşabilir; eş, sevgili, arkadaş, anne-babaya veya istediğiniz herkese mesaj olarak gönderebilirsiniz. İşte, sinirli, anlamlı, laf sokmalık, sosyal medya için atarlı giderli sözler...
ATARLI SÖZLER
Benim enerjim senin negatifliğini beslemez, başka kapıya.
Sen kim, beni üzmek kim? Hadi ordan, gölge etme yeter!
İki yüzlülüğünü birleştir, belki bir karakter eder.
Benim umurumda değilsin, sen kendi hayalinde varsın.
SEVGİLİYE, EŞE SÖYLENEBİLECEK ATARLI SÖZLER
Kendi gölgenle bile yarışamıyorsun, bana yetişmeye çalışıyorsun.
Gölgen kadar bile yer kaplamayan insanların havasına kanmam.
Çekemediğin şey benim başarımsa, biraz ders çalışmayı dene.
ANNE BABA İÇİN ATARLI SÖZLER
Sana verdiğim değeri kendime verseydim, şimdi bambaşka bir yerdeydim.
Haddini bilmezsen, sana bildirmek zorunda kalırım.
Senin yaptığını gören, kendini bir şey sanır!
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILABİLECEK ATARLI SÖZLER
Ben susuyorsam, senin yokluğun için değil, benim ağırlığım için.
Önce aynaya bak, sonra bana laf sokmaya çalış!
Beni kırdığını sanıyorsun ama sadece kendi seviyeni belli ettin.
ATARLI SÖZLER
Çaban güzel, ama bana dokunamıyorsun.
Sen benim adımı ağzına aldıkça değerim artıyor, devam et.
Beni kıskanmak seni yormaz mı? Kendine biraz saygın olsun.
ATARLI SÖZLER
Benimle uğraşmak istiyorsan önce kendini geliştir.
Boş konuşanlar, dolu insanları anlamaz.
Yükseklerden konuşuyorsun ama ayakların yere basmıyor.
EN GÜZEL ATARLI SÖZLER
İhanetin bedeli, dostluğun kadar ucuz oldu.
Sen beni susturduğunu san, ben seviyene inmiyorum sadece.
Herkes haddini bilecek, yoksa öğreten çok olur.
ATARLI SÖZLER
Kimsenin seviyesine inmiyorum, çünkü orada nefes alamam.
Laf sokmak marifet değil, önce düzgün bir duruşun olsun.
Küçük hesaplarla büyük insan olunmaz.