2012 yılında Ataşehir Belediyesi’nin ilçe sınırları içindeki farklı parklarda kullanılmak üzere açtığı 'park ekipmanı ihalesinde' ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Ataşehir Belediye Başkanı İlhami Yılmaz ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGITAY BERAATI BOZDU

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi 2013 yılında sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Başsavcılık karara itiraz etti. Beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

Değişen mahkeme heyetiyle yeniden yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı. Ataşehir Belediyesi o dönem açtığı ihalede 3 farklı firma teklif şartnamesi alırken, sadece bir firmanın teklifinin geçerli sayıldığı iddia edildi. İhaleye fesat karıştırdığı belirtilen sanıklar yeniden yargılandığı davada ceza aldı.

10 AY HAPİS CEZASI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Ataşehir Belediye Başkanı İlhami Yılmaz'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. 3 sanık ise beraat etti.

Bu karara karşı ceza alan sanıkların bir üst mahkeme olan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ