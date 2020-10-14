AA

Alınan bilgiye göre, Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki çocuk parkında salıncak direğine asılı kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, salıncak direğine boynundan asılı, ayakları yerde duran kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; cansız bedenin 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Parka gelen gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.