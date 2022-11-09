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Ataşehir'de jeneratör üretim tesisinde patlama: 2 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan jeneratör üretim tesisinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı

Ataşehir'de jeneratör üretim tesisinde patlama: 2 yaralı
Jeneratör üretim tesisinde patlama: 2 yaralı
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DHA

İstanbul Ataşehir'de bulunan jeneratör üretim tesisindeki sanayi tüpünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama, dün saat 22.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 69. Sokak'taki 3 katlı jeneratör üretim tesisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; çalışma yapıldığı esnada yaşanan patlamada 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu.

YARALI İŞÇİLER TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel giysili ekipler tarafından ambulansa konuldu. Yaralılar ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık bölümüne götürüldü.

PATLAMAYA SANAYİ TÜPÜ NEDEN OLDU

Polis ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucu ilk belirlemelere göre patlamanın sanayi tüpünden meydana geldiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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