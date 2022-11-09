Jeneratör üretim tesisinde patlama: 2 yaralı

YARALI İŞÇİLER TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel giysili ekipler tarafından ambulansa konuldu. Yaralılar ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık bölümüne götürüldü.