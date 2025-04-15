Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi | Son dakika haberleri

        Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi

        Sosyal medyadaki bir canlı yayında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden bir OPET çalışanı infiale neden olurken, şirketten yapılan açıklamada söz konusu kişinin işine son verildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medyadaki bir canlı yayında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfür edilerek çirkin ifadelerle ulu önderin hatırasına saldırıldı. İnfial uyandıran söz konusu yayındaki kişinin OPET çalışanı olduğu anlaşılırken şirketten açıklama da gecikmedi.

        OPET'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt dağıtım sektöründe yaklaşık 33 yıldır ülkemize hizmet eren OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. olarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman minnet ve şükranla anıyor; onun ilke ve değerleri doğrultusunda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bayilerimizden birinde görev yapan bir çalışanın Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik sergilediği saygısız davranış, şirketimizin temel değerleri ve etik ilkeleriyle örtüşmemektedir. Söz konusu şahsın iş akdinin ilgili bayimiz tarafindan feshedildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”