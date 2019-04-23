Çanakkale Kara Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Eceabat ilçesinin Bigalı köyünde 19-25 Nisan arasında karargah amacıyla kullandığı, sonradan müzeye dönüştürülen Atatürk Evi, geçen yıl tamamlanan restorasyonunun ardından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından geçen yıl 10 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açılan Atatürk Evi Müzesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'e ait kişisel eşyalar ile tarihi belgeler sergileniyor.

İki katlı binanın alt katında biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki oda bulunuyor. Üst katta salona açılan üç kapıdan ortadaki büyük odanın Atatürk'ün çalışma odası, sağdakinin de yatak odası olarak kullanıldığı, diğer odanın ise Mustafa Kemal'in yaverine ayrıldığı biliniyor.

Atatürk Evi'nin ziyarete açılmasının ardından hem müze hem de köy, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

"EVİ GEZENLER ÇOK BEĞENİYOR"

Köy muhtarı Cevdet Barış, Atatürk Evi Müzesi'nin açılmasının ardından köye olan ilginin daha da arttığını söyledi.

Her gün çok sayıda tur otobüsünün köye turist taşıdığını ayrıca özel araçlarıyla da gelenler olduğunu belirten Barış, "Evi gezenler çok beğeniyor, eski haliyle karşılaştırıyorlar. Restore edildikten sonra çok güzel oldu. Buraya gelenler, memleketlerine gittiklerinde arkadaşlarına da tavsiye ediyor" diye konuştu.

Barış, birçok kişinin müzenin açıldığından halen haberdar olmadığını anlatarak "Tadilatta sanıyorlar. İnsanlar duysun, bilsin köyümüzdeki Atatürk Evi açıldı. Köyümüze daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Her geçen gün de ziyaretçi sayımız artıyor. Köyümüz önceleri hafta sonları ziyaretçi ağırlardı. Atatürk Evi açıldıktan sonra haftanın 7 günü misafir ağırlıyoruz" dedi.

"GÜNÜBİRLİK GELENLERİN SAYISI ÇOK FAZLA"

Ordu'dan gelenlere bölgeyi tanıtan alan kılavuzu Ali Hikmet Karakaş da tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezmeye Bigalı'dan başladıklarını anlattı.

Karakaş, turistlerin Atatürk Evi'ni görmelerini istediklerini ifade ederek "Ziyaretleri daha da anlamlı olsun diye buradan başlatıyoruz. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ilgi çok arttı. Günübirlik gelenlerin sayısı çok fazla. Havalar daha da ısındığında ziyaretçi sayısı katlanacaktır" dedi.

Ziyaretçilerden Sinem Koç da köye ilk girişte duygulanmaya başladıklarını aktararak "Burada Atatürk Evi olduğunu bilmiyordum. Evi gezince çok duygulandık. Restorasyonu da beğendik. Ordu'ya dönünce buradaki izlenimlerimi yakınlarımla paylaşacağım" diye konuştu.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde 1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e tahsis edilen ve 19-25 Nisan arasında karargah olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirildi.

Hem statik hem de yalıtım yönünden kusurlarının bulunması nedeniyle tarihi binanın restorasyona alınmasına karar verildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki ev, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 1 Şubat 2017'de restorasyona alındı. Restorasyonu tamamlanan bina, "Atatürk Evi Müzesi" olarak geçen yıl 10 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açıldı.