Atatürk'ün salgınlarla ilgili sözleri

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı şerefine İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan "Mustafa Kemal Atatürk'ün Mecli̇s Konuşmaları" adlı kitapta, Atatürk'ün dönemin salgın ve bulaşıcı hastalıklarına karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleyle ilgili sözleri adeta dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bugünlere ışık tutuyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli ve açık oturumlarında yaptığı konuşmaları ve Meclis'te okunan tezkereleri ilk kaynaklarından, yorumsuz olarak bir araya getiren "Mustafa Kemal Atatürk'ün Mecli̇s Konuşmaları", Kurtuluş Güran tarafından yayıma hazırlandı.