Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Atatürk Üniversitesinden bir akademisyen, pestisitin Alzheimer nedeni olup olmadığını araştırdı | Sağlık Haberleri

        Atatürk Üniversitesinden bir akademisyen, pestisitin Alzheimer nedeni olup olmadığını araştırdı

        Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Altun, pestisitin Alzheimer nedeni olup olmadığını araştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pestisit Alzheimer nedeni mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Altun, pestisit (böcekler, kemirgenler, mantarlar, istenmeyen bitkiler ve yabani otlar dahil olmak üzere zararlıları yok etmek için uygulanan kimyasal bileşikler) içerikli ilaçların etkilerini ortaya koymak için 1 yılı aşkın bilimsel bir çalışma yaptı.

        Deney hayvanlarını gruplara ayıran Altun, pestisit başlığı altında tarımsal ilaç uygulananlar ile uygulanmayanlar üzerinde etkileri karşılaştırdı.

        Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen çalışmanın sonuçları, "Sıçanlarda Alzheimer ile İlişkili Nörodejenerasyon Üzerinde Uzun Süreli Deltamethrin Maruziyetinin Etkisi" adlı makaleyle ABD merkezli "Experimental Neurology" dergisinde yayımlandı.

        Prof. Dr. Altun, ilaçlar uygulanırken kullanılan basit eldiven ve maskelerin maruziyeti engellemediğini söyledi.

        Altun, "Yapılan bazı çalışmalarda istatistiksel olarak pestisit kullanan tarım işçilerinde demans başlığı altında görülen hastalıkların daha fazla olduğu belirlenmişti ancak bunun net bilimsel verilerle ortaya konduğu bir çalışma yoktu. Boşluğu doldurmak bu çalışmayı yaptık" dedi.

        "HAYATİ RİSKLER OLUŞTURUYOR"

        Tarımsal ilaçlara fazla maruziyetin hayati riskler oluşturduğuna dikkati çeken Altun, şöyle devam etti: "Demans dediğimiz hastalıklar merkezi sinir sistemindeki hasarlardır. Çalışmada spesifik olarak özellikle Alzheimer markörleri (Hastalık tanısı için kullanılan özel kimyasallar) yönünden baktık. Doz verirken metan ve öldürücü dozları belliydi, bunların 10'da 1'i kadar doz verdik, bunun da yarısını düşük verdik, bu bilimsel bir yöntem. Doz fazla olduğunda Alzheimer markörlerinin daha fazla aktif olduğunu ortaya koyduk. Çalışmada kontrol grubuyla uygulama yaptığımızınkinin farkını ve dozu artırdığımızda hastalık markörlerinin hızlı şekilde arttığını ortaya koyduk. Farelere oral yolla bu kimyasalı kronik ama düşük dozlarda uyguladık ve farelerden aldığımız beyin dokularında Alzheimer özel spesifik markörlerin belirlenmesi amacıyla güncel bilimsel yöntemleri kullandık. Çalışma sonunda net şekilde pestisitin Alzheimer markörlerini aktif ettiğini ve bu hayvanlarda bu tarz hastalıklara sebep olduğunu ortaya koyduk."

        "SÜREKLİ MARUZİYET DEMANS HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİYOR"

        Prof. Dr. Serdar Altun, hastalığın etki ve sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: "Farelerde patolojik olarak beyindeki hasarı ortaya koyuyoruz ama bunun hareket deneyi kısımları da var. Hayvanlara ilaç uyguladığında kronik devreye doğru gittiğimizde uyuşukluk, isteksizlik, hareketsizlik gördük. Normalde çok kolay geçebildikleri labirent ve hareket deneylerinde uygulama yaptıklarımızın doğru yapamadığını tespit ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda pestisit kronik dozda sürekli maruziyetin Alzheimer benzeri demans hastalıklarına yol açabileceğini net şekilde ortaya koyduk. Yaptığımız bu çalışmayla tarımsal alanda kullanılan ilaçların Alzheimer'ın oluşmasında pozitif rol alacağını net şekilde ortaya koyduk."

        Hastalığın oluşmaması için öneride bulunan Altun, "Bu işin çözümü doğal yöntemler. Verim odaklı değil de daha kaliteli, kendini genetik olarak koruyabilen ata tohumlarına ve bu tarz doğal tarıma dönebilirsek bu pestisit kullanımından zamanla tamamen vazgeçeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı