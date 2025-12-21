Ateşkes masada, işgal sahada: İsrail Batı Şeria'da 19 yeni yerleşimle yeni dönemin sinyalini verdi

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Israel Katz’ın ortak önerisiyle alındı. Böylece son üç yıl içinde "resmileştirilen" yerleşim sayısı 69’a yükseldi. İsrail basınında, bu adım “savaş sürerken sahada harita çizme hamlesi” olarak tanımlandı.

İsrail medyasında yer alan eleştirel yorumlarda, hükümetin Gazze’de 70 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği yıkıcı sürecin ardından dahi politik tutumunu değiştirmediği vurgulandı. Bazı köşe yazarları, Batı Şeria’daki bu genişlemenin yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda geri dönülmez fiili durumlar yaratmaya yönelik bilinçli bir strateji olduğuna dikkat çekti. “Ateşkes konuşulurken yerleşim inşa etmek, müzakereyi anlamsızlaştırır” yorumları İsrail iç kamuoyunda da yankı buldu.

Smotrich’in “Filistin devleti kurulmasını engelleme” açıklaması ise İsrail medyasında dahi sert eleştiriler aldı. Yorumlarda, bu söylemin uluslararası hukuku açıkça reddettiği ve Batı Şeria’yı kalıcı biçimde ilhak etmeye dönük niyetin itirafı olduğu belirtildi. Ganei Akiva ve Kedumim’in yeniden yerleşim haritasına alınması, özellikle İsrailli hukukçular tarafından “işgalin idari değil, ideolojik bir projeye dönüştüğünün kanıtı” olarak değerlendirildi.