İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao, ligin 19. haftasında Real Madrid’i konuk ediyor. Ezeli rakibi Barcelona ile puan farkını kapatmak isteyen eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao deplasmanından galibiyetle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Barcelona, ligde çıktığı son üç maçı kazanamazken, son maçında Getafe’yi 2-0 mağlup eden Real Madrid ise 33 puanla ikinci sırada yer alıyor. Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Arda Güler'in akıbeti ise merak konusu. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.