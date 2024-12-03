İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ve Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11'de olup olmadığını merak eden futbolseverler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihini araştırıyor. Ligdeki son maçında Getafe’yi 2-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, puanını 33'e yükseltti ve 1 maç eksiği olmasıyla birlikte lider Barcelona'yla arasındaki puan farkını bire indirdi. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...